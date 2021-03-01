Премьер-министра Армении Никола Пашиняна неправильно информировали о ракетах «Искандер», стоящих на вооружении в национальной армии, заявила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворкян. По ее словам, заявление премьера о работоспособности российского оружия никак не относится к союзническим отношениям с Москвой сообщает агентство Sputnik Armenia.

На днях Никол Пашинян провел беседу с президентом России Владимиром Путиным , после которой он решил, что его ввели в заблуждение относительно качества поставленных в Армению «Искандеров».

«Премьер-министр Армении, сопоставив факты и данные, пришел к выводу, что ему по данной ситуации неверно доложили», — заявила Геворкян.

По ее словам, заявление премьера не стоит оценивать в контексте российско-армянских союзнических отношений. Она также подчеркнула, что в Ереване не подвергают сомнению тот факт, что российское оружие — «одно из лучших в мире».