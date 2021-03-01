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Москва

Пашинян оправдался за критику «Искандеров» 

Павел Тиунов 17 минут назад
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна неправильно информировали о ракетах «Искандер», стоящих на вооружении в национальной армии, заявила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворкян. По ее словам, заявление премьера о работоспособности российского оружия никак не относится к союзническим отношениям с Москвой, сообщает агентство Sputnik Armenia.
На днях Никол Пашинян провел беседу с президентом России Владимиром Путиным, после которой он решил, что его ввели в заблуждение относительно качества поставленных в Армению «Искандеров».

«Премьер-министр Армении, сопоставив факты и данные, пришел к выводу, что ему по данной ситуации неверно доложили», — заявила Геворкян.

По ее словам, заявление премьера не стоит оценивать в контексте российско-армянских союзнических отношений. Она также подчеркнула, что в Ереване не подвергают сомнению тот факт, что российское оружие — «одно из лучших в мире».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Никол Пашинян заявил, что российские ракеты «Искандер» «взрываются на 10%» или «не взрываются вовсе». Слова премьера высмеял замначальника Генштаба национальной армии Тиран Хачатрян, увольнение которого впоследствии инициировал премьер. Отставка высокопоставленного военачальника вызвала резкую реакцию со стороны армянских офицеров во главе с начальником Генштаба Оником Гаспаряном. Военные потребовали отставки Пашиняна, тот в ответ обвинил оппонентов в попытке военного переворота. Гаспаряна впоследствии вынудили сложить полномочия. В настоящее время в Ереване не утихают митинги оппозиционеров, которые требуют от Пашиняна уйти с поста премьер-министра.
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В мире , Армия , Видео , Никол Пашинян , Владимир Путин , Генштаб , ИА Sputnik
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