Земфиру обвинили в плагиате обложки нового альбома 

Рок-певицу Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома "Бордерлайн". Музыкант Лео Лугански на своей странице "ВКонтакте" заявила, что аналогичная обложка была у его сингла, который он выпустил еще в 2019 году.

"Рекламная пауза", — подписал коллаж из двух обложек он.

Сингл Лугански называется Brdrline. Это слово, как и у Земфиры, написано на черном фоне и зачеркнуто. Земфира и дизайнер обложки "Бордерлайна" Демна Гвасалия пока не отреагировали на обвинения.

Газета.Ru

Первый за восемь лет альбом Земфира выпустила в ночь на 26 февраля.