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Земфиру обвинили в плагиате обложки нового альбома 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Земфиру обвинили в плагиате обложки нового альбома
Фото: РИА Новости
Рок-певицу Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома "Бордерлайн". Музыкант Лео Лугански на своей странице "ВКонтакте" заявила, что аналогичная обложка была у его сингла, который он выпустил еще в 2019 году.

"Рекламная пауза", — подписал коллаж из двух обложек он.

Сингл Лугански называется Brdrline. Это слово, как и у Земфиры, написано на черном фоне и зачеркнуто. Земфира и дизайнер обложки "Бордерлайна" Демна Гвасалия пока не отреагировали на обвинения.
Газета.Ru
Первый за восемь лет альбом Земфира выпустила в ночь на 26 февраля.
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