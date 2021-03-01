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Москва

Песков напомнил США, что «аннексии Крыма» не было 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Москва не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с Россией, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера США Джо Байдена о том, что США никогда не признают полуостров российским.

«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что «было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права».

Как напомнил Песков, было принято решение крымского законодательного органа в соответствии со статусом Крыма, на тот момент находившегося в составе Украины, передает ТАСС.
В Киеве понадеялись на участие Байдена в «деоккупации» Крыма
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , ИТАР-ТАСС
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