Москва не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с Россией, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера США Джо Байдена о том, что США никогда не признают полуостров российским.
«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что «было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права».
Как напомнил Песков, было принято решение крымского законодательного органа в соответствии со статусом Крыма, на тот момент находившегося в составе Украины, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией.