У Максаковой забрали элитную квартиру в Москве 

Оперная дива Мария Максакова заявила, что правоохранительные органы арестовали её квартиру, которую она высудила у людей, проходящих сегодня по уголовному делу. По ее словам, несмотря на решения судов в свою пользу она по-прежнему не может распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью, сообщает Telegram-канал Mash.

Речь о квартире на Краснопресненской набережной, которую, уверяет Максакова, ей подарил её отец, чтобы она не зависела от своего бывшего мужа Владимира Тюрина . Примерная стоимость недвижимости — около 200 миллионов рублей.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году певица вышла замуж за юриста Далхата Халаева, которому на свадьбу подарила эту квартиру. Впоследствии он переписал жилье на своего знакомого Мурата Мержоева . Максакова после развода, осознав, что ее обманули, подала иск с требованием признать сделку недействительной.

В ноябре прошлого года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск певицы. Оперная дива заявила, что на момент сделки она была в «подавленном психологическом состоянии и нервном потрясении». Халаев попытался оспорить решение суда, но все последующие инстанции встали на сторону Максаковой.

Артистка пояснила, что её квартирой кроме Мержоева также пытались завладеть Зураб и Махмуд Мальсаговы. Всего в «преступной группе», по ее словам, состоят более семи человек, во владении которых есть рестораны, торговые площадки, кинотеатры. Во отношении них сегодня расследуется уголовное дело.

«Следователь вместо того, чтобы арестовать их имущество, решил арестовать моё, игнорируя решение судов и уголовно-процессуальный кодекс», — отметила Маскакова.

По ее словам, в настоящее время она до сих пор не может распоряжаться квартирой по своему усмотрению, поскольку внутрь её не пускают даже под прицелом телекамер.