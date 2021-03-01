Россия обвинила США в помощи боевикам в Сирии 

США снабжают террористов в Сирии гуманитарной помощью ООН . Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Сегодня она распространила совместное заявление межведомственных координационных штабов России и Сирии. В нем сказано, что Соединенные Штаты Америки оказывают давление на руководство Организации объединенных наций тем, что регулярно поднимают вопрос о необходимости доставки гуманитарной помощи жителям лагеря

внутренне перемещенных лиц «Рукбан», который находится в районе населенного пункта Эт-Танф.

«Американцы рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз», —говорится в заявлении.

Также в нем сказано, что ответственность за происходящее в оккупированной США зоне, в том числе в «Рукбане», лежит исключительно на американской стороне до возвращения указанной территории под контроль правительства Сирии.

Кроме того, в межведомственных координационных штабах России и Сирии назвали тот факт, что Вашингтон препятствует расформированию «Рукбана», главным препятствием на пути восстановления суверенитета и мирной жизни в Арабской республике.