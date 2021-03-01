Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов 

Российские вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, рассказал президент России Владимир Путин

Сегодня Путин провел рабочую встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой . В ходе нее он сообщил, что ему докладывали об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса, «которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе».

«Да, Владимир Владимирович», — подтвердила Скворцова.

Она рассказала, что всего у россиян было выявлено 3,5 тысячи мутаций. Распространенность семи из них превышает 5% в популяции. Ни одна из них не в рецепторном домене, в связи с чем рецепторный домен в популяции не изменен. По этой причине вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» действуют хорошо против этих штаммов.

«Хорошо, спасибо», — ответил на это президент.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Скворцова упоминала, что в первом квартале текущего года могут быть завершены доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 разработки НИИ вакцин и сывороток ФМБА.