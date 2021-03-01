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«Панцирь-С» и «Бук-М2» отразили удар Израиля по пригороду Дамаска 

РИА Новости 24 минуты назад
Ракетный удар Израиля по пригороду Дамаска 28 февраля отразили системы "Панцирь-С" и "Бук-М2", подтвердив свою высокую эффективность, сообщил в понедельник РИА Новости военный источник.
Вечером 28 февраля самолеты F-16 ВВС Израиля нанесли из района Голанских высот удар 12 управляемыми ракетами по международному аэропорту Дамаска и населенному пункту Гузлание на территории Сирии.
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Сирийские расчеты ПВО "успешно перехватили запущенные израильские ракеты" с помощью комплексов "Панцирь-С" и "Бук-М2". "Средствами дежурных сил сирийской противовоздушной обороны "Панцирь-С" и "Бук-М2" запущенные ракеты, не достигнув цели, были уничтожены, подтвердив высокую эффективность российских зенитно-ракетных комплексов", — сказал источник.

Он добавил, что потерь среди личного состава и военной техники не было.
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Армия , Видео , НАТО , РИА Новости
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