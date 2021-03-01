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Москва

Суд Парижа приговорил Николя Саркози к году тюрьмы 

RT на русском 1 час назад
Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, он приговорён к трём годам тюрьмы, два из них условно.
Об этом сообщает AFP.
В декабре 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием к четырём годам заключения, два из которых — условные.
Во Франции начали предварительное расследование против Саркози
По этому делу проходят адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший сотрудник кассационного суда Жильбер Азибер. Все трое подозреваются в заключении «коррупционного пакта» в 2014 году, когда, как полагает следствие, Саркози получил секретную информацию от Азибера через Эрзога «в обмен на повышение».
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В мире , Видео , Николя Саркози , Генпрокуратура РФ
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