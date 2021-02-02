Пока вы не уснули: «Северный поток-2» расколол Запад 

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Дмитрий Рогозин. Российская лунная программа стоит в разы дешевле, чем американская, однако принесет не меньшие результаты науке, убежден гендиректор Роскосмоса

"У нас есть своя лунная программа, она "весит" раз в 10 дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых", — написал Рогозин во вторник в своем канале в Telegram.

Греческие издания вынесли на первые полосы сообщения об отказе президента России приехать в Афины на празднование Дня независимости. Такое решение российского лидера может быть связано со сближением Греции и США, отмечает турецкое издание Star, сделавшее обзор греческой прессы.

29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин «не планирует посещать Афины», несмотря на приглашение принять участие в мероприятиях по случаю Дня независимости 25 марта, напомнило издание.

Газопровод «Северный поток — 2» расколол Запад. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау

Он рассказал, что Польша и США всегда решительно и твердо противостоят строительству «Северного потока — 2», а Германия заинтересована в проекте. Глава польского МИД выразил сожаление в данной связи.

Более 15 сотрудников посольств разных стран и около 80 российских и иностранных журналистов ожидают начала судебного слушания по делу Навального в Московском городском суде

Бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос рассказал, что в 2017 году стал жертвой атаки в Москве. Его визит был согласован с российской стороной, и в гостиничном номере Полимеропулосу стало плохо.

«Я чувствовал, что меня сейчас вырвет. Я не мог встать. Я падал. В меня стреляли много раз, и это был самый страшный опыт в моей жизни», — рассказал он изданию.

Неизвестный протестующий поджег один из танков белорусских вооруженных сил во время его транспортировки по железнодорожной платформе в районе столицы.

Как рассказал каналу сам поджигатель, он заметил, как крупный состав военной техники двигался по железной дороге от Минска в сторону Орши. На представленных кадрах видно, как белорус скрытно подбирается к танку и бросает в него емкость с неизвестным содержимым.

Россия имеет все основания полагать, что ситуация с Алексеем Навальным — инсценировка со стороны Запада, так как Германия до сих пор не предоставила никаких доказательств его отравления, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров

В этой связи, добавил Лавров, Россия ожидает от Швеции транспарентности в вопросе предоставления РФ данных по Навальному.

Посол США на Украине Кристина Квин отчитала президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский в ходе интервью обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом: «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?».

Американец Раймонд Вебер (Raymond Weber) провел восьмичасовой стрим с пистолетом в руках. Все это время у него на полу лежали две мертвые голые девушки, которые периодически попадали в кадр.

На протяжении всей трансляции мужчина шептал что-то в камеру. Например, можно было расслышать фразу «Это последний раз, когда ты видишь меня, братан».

Член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции «Союз-90» / «зеленые» Юрген Триттин призвал арестовать активы российских олигархов в Европе, а не распространять санкции на всю страну, пишет Deutsche Welle.

По его словам, информация о коррупции среди высших членов российской элиты не должна быть оставлена без внимания. Особенно это касается тех ее представителей, подчеркнул Триттин, кто переводит большую часть своей коррупционной прибыли в страны Евросоюза

Новая волна распространения коронавируса возможна в России с потеплением, и остановить ее может только массовая вакцинация. Об этом заявил во вторник ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала "Россия-24".