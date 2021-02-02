Отказ Путина приехать в Афины связали со сближением Греции с США

США, Греческие издания вынесли на первые полосы сообщения об отказе президента России приехать в Афины на празднование Дня независимости. Такое решение российского лидера может быть связано со сближением Греции отмечает турецкое издание Star, сделавшее обзор греческой прессы.

29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин «не планирует посещать Афины», несмотря на приглашение принять участие в мероприятиях по случаю Дня независимости 25 марта, напомнило издание.

Греческие СМИ вынесли отказ российского лидера от посещения Афин на первые полосы.

«Но что изменилось? В России разочарованы позицией Греции?» — отмечается в публикациях.

При этом ряд изданий, в том числе газета «Неа» (Ta Nea), напомнили, что Греция находится сейчас под сильным влиянием США, а также о сложных российско-американских отношениях.

«Рамблер» писал, что в 2018 году Греция выслала двух российских дипломатов из-за якобы вмешательства во внутренние дела страны. Российских дипломатов в частности обвиняли в попытках сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников. Тогда президент России Владимир Путин назвал чушью обвинения Греции.