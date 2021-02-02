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Москва

В Греции отреагировали на отказ Путина приехать в Афины 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Отказ Путина приехать в Афины связали со сближением Греции с США
Фото: globallookpress.com
Греческие издания вынесли на первые полосы сообщения об отказе президента России приехать в Афины на празднование Дня независимости. Такое решение российского лидера может быть связано со сближением Греции и США, отмечает турецкое издание Star, сделавшее обзор греческой прессы.
29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин «не планирует посещать Афины», несмотря на приглашение принять участие в мероприятиях по случаю Дня независимости 25 марта, напомнило издание.
Греческие СМИ вынесли отказ российского лидера от посещения Афин на первые полосы.

«Но что изменилось? В России разочарованы позицией Греции?» — отмечается в публикациях.

При этом ряд изданий, в том числе газета «Неа» (Ta Nea), напомнили, что Греция находится сейчас под сильным влиянием США, а также о сложных российско-американских отношениях.
«Рамблер» писал, что в 2018 году Греция выслала двух российских дипломатов из-за якобы вмешательства во внутренние дела страны. Российских дипломатов в частности обвиняли в попытках сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников. Тогда президент России Владимир Путин назвал чушью обвинения Греции.
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Комментарии 187
В мире , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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