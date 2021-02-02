"Самое любопытное это то, что они сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну. На мой простой вопрос главе NASA Брайденстайну (20 января Джим Брайденстайн ушел в отставку — прим. ТАСС) если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул", — отметил он.