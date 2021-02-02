Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Рогозин заявил, что российская лунная программа в 10 раз дешевле американской 

ТАСС и ещё 2 48 минут назад
Российская лунная программа стоит в разы дешевле, чем американская, однако принесет не меньшие результаты науке, убежден гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас есть своя лунная программа, она "весит" раз в 10 дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых", — написал Рогозин во вторник в своем канале в Telegram.

По словам главы Роскосмоса, в науке, когда меньше ресурсов, "нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит". Рогозин подчеркнул, что он неоднократно во время переговоров с руководством NASA и американскими политиками обсуждал лунную программу.
SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года

"Самое любопытное это то, что они сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну. На мой простой вопрос главе NASA Брайденстайну (20 января Джим Брайденстайн ушел в отставку — прим. ТАСС) если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул", — отметил он.

В то же время гендиректор госкорпорации добавил, что РФ ни в какой гонке к Луне участвовать не будет, пока не поймет "смысл призового фонда".
Ранее Рогозин заявил, что милитаризация Луны и лунных исследований недопустима. Так он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, которая со ссылкой на осведомленные источники в правительстве и в космической отрасли сообщила, что министерство обороны США в будущем может обеспечивать защиту баз NASA на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов на лунной поверхности. Как отметило издание, расширение взаимодействия Министерства обороны США и НАСА связано необходимостью противодействовать "вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай".
Москва неоднократно указывала на планы Вашингтона по размещению оружия в космическом пространстве. В частности, 25 февраля прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению, заявил, что "все более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос". Он также отметил, что силовое противостояние в космосе еще не поздно предотвратить путем формулирования общих правил поведения.
ТАСС: последние новости
SpaceX в 2021 году может запустить ракету с полностью гражданским экипажем SpaceX в 2021 году может запустить ракету с полностью гражданским экипажем Российские космонавты могут 1 февраля перейти на американские рационы питания Российские космонавты могут 1 февраля перейти на американские рационы питания Первый в 2021 году пуск ракеты "Союз" запланирован на 2 февраля Первый в 2021 году пуск ракеты "Союз" запланирован на 2 февраля
Комментарии 87
Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Сергей Лавров , МИД , Пентагон , Роскосмос , SpaceX , NASA , НАТО , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal , Китай , Москва , США , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране
00:49
Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране
В мире Азия
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
Видео отбора контрактников с помощью технологии VR
01:02
Видео отбора контрактников с помощью технологии VR
Армия
Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М»
01:28
Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М»
Армия
Видео с новым десантным кораблем «Петр Моргунов»
00:58
Видео с новым десантным кораблем «Петр Моргунов»
Армия
Видео с места совершения госпереворота в Мьянме
01:03
Видео с места совершения госпереворота в Мьянме
В мире
Видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины
01:09
Видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины
Происшествия
Видеообращение Дзюбы после перенесенного COVID-19
01:20
Видеообращение Дзюбы после перенесенного COVID-19
Общество
Видео с места выброшенной в коробке головы
00:47
Видео с места выброшенной в коробке головы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение