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В Польше заявили о расколе Запада из-за «Северного потока-2» 

Артём Кульша 29 минут назад
В Польше заявили о расколе Запада из-за «Северного потока-2»
Фото: Reuters
Газопровод «Северный поток — 2» расколол Запад. Об этом, как сообщает «Регнум», заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Он рассказал, что Польша и США всегда решительно и твердо противостоят строительству «Северного потока — 2», а Германия заинтересована в проекте. Глава польского МИД выразил сожаление в данной связи.

«"Северный поток — 2" разделил Запад, как никогда за последние десятилетия», — констатировал он.

Рау высказал мнение, что такое положение дел демонстрирует России слабость Запада, и призвал его быть более единым в противостоянии агрессивной политике Кремля.
В январе, как сообщал «Рамблер», лидер партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Баербок заявила, что новый глава Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет раздражает ее дружелюбием по отношению к России. Она назвала тот факт, что Лашет называет Россию частью общеевропейского дома и заявляет о необходимости больше сотрудничать с ней, свидетельством отсутствия у него четкого представления о внешней политике.
Также Баербок призвала Лашета отказаться от поддержки «Северного потока — 2», который назвала серьезной атакой на безопасность восточноевропейских стран.
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В мире , Армин Лашет , Збигнев Рау , МИД
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