В Польше заявили о расколе Запада из-за «Северного потока-2» 

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Он рассказал, что Польша и США всегда решительно и твердо противостоят строительству «Северного потока — 2», а Германия заинтересована в проекте. Глава польского МИД выразил сожаление в данной связи.

«"Северный поток — 2" разделил Запад, как никогда за последние десятилетия», — констатировал он.

Рау высказал мнение, что такое положение дел демонстрирует России слабость Запада, и призвал его быть более единым в противостоянии агрессивной политике Кремля.

В январе, как сообщал «Рамблер», лидер партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Баербок заявила, что новый глава Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет раздражает ее дружелюбием по отношению к России. Она назвала тот факт, что Лашет называет Россию частью общеевропейского дома и заявляет о необходимости больше сотрудничать с ней, свидетельством отсутствия у него четкого представления о внешней политике.

Также Баербок призвала Лашета отказаться от поддержки «Северного потока — 2», который назвала серьезной атакой на безопасность восточноевропейских стран.