Навальный доставлен в суд 

Более 15 сотрудников посольств разных стран и около 80 российских и иностранных журналистов ожидают начала судебного слушания по делу Навального в Московском городском суде

Навальный, как сообщал «Рамблер», с 3 марта 2015 года находится на учете филиалов УФСИН по Москве. На него была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц вплоть до истечения 29 декабря 2020-го назначенного ему испытательного срока.

В январе Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить условное наказание на реальное для Навального, потому что в январе-августе прошлого года политик минимум шесть раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.

20 августа Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября он был выписан из больницы.