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Москва

Навальный доставлен в суд 

Артём Кульша 47 минут назад
Навальный доставлен в суд
Фото: РИА Новости
Задержанный Алексей Навальный (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) доставлен в суд. Об этом сообщает РИА Новости.
Более 15 сотрудников посольств разных стран и около 80 российских и иностранных журналистов ожидают начала судебного слушания по делу Навального в Московском городском суде.
Навальный, как сообщал «Рамблер», с 3 марта 2015 года находится на учете филиалов УФСИН по Москве. На него была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц вплоть до истечения 29 декабря 2020-го назначенного ему испытательного срока.
В январе Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить условное наказание на реальное для Навального, потому что в январе-августе прошлого года политик минимум шесть раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.
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20 августа Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября он был выписан из больницы.
В 2014 году Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше». По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег (в тот момент глава департамента внутренних почтовых отправлений филиала «Почты России») убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам.
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Политика , Ив Роше , Алексей Навальный , Почта России , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , Мосгорсуд , ФСИН
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