Бывший агент ЦРУ заподозрил Россию в применении радиоизлучения

Россия в качестве секретного оружия использует радиоизлучение. Об этом со ссылкой на бывших сотрудников ЦРУ пишет ВВС.

Так, бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос рассказал изданию, что в 2017 году стал жертвой атаки в Москве . Его визит был согласован с российской стороной, и в гостиничном номере Полимеропулосу стало плохо.

«Я чувствовал, что меня сейчас вырвет. Я не мог встать. Я падал. В меня стреляли много раз, и это был самый страшный опыт в моей жизни», — рассказал он изданию.

После поездки Полимеропулос стал страдать сильными мигренями и вынужден был уйти в отставку. При этом он не сомневается, что стал жертвой секретной российской разработки, которая, по его словам, была применена и против дипломатов Гаване и на Куба в 2016 году.

При этом также работавший в России бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер рассказал изданию, что российские спецслужбы «наводнили посольство США в Москве концентрированными микроволнами и электронными импульсами», и даже были фургоны, которые могли разъезжать по городу, целясь в людей.

«Рамблер» писал, что ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов назвал заявления бывших агентов ЦРУ об облучении в Москве проявлением «обострения» и рассказал, что общался с подобными людьми по работе.