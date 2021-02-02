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Москва

Бывший агент ЦРУ заподозрил Россию в применении секретного оружия 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
Бывший агент ЦРУ заподозрил Россию в применении радиоизлучения
Фото: РИА Новости
Россия в качестве секретного оружия использует радиоизлучение. Об этом со ссылкой на бывших сотрудников ЦРУ пишет ВВС.
Так, бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос рассказал изданию, что в 2017 году стал жертвой атаки в Москве. Его визит был согласован с российской стороной, и в гостиничном номере Полимеропулосу стало плохо.

«Я чувствовал, что меня сейчас вырвет. Я не мог встать. Я падал. В меня стреляли много раз, и это был самый страшный опыт в моей жизни», — рассказал он изданию.

После поездки Полимеропулос стал страдать сильными мигренями и вынужден был уйти в отставку. При этом он не сомневается, что стал жертвой секретной российской разработки, которая, по его словам, была применена и против дипломатов Гаване и на Куба в 2016 году.
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При этом также работавший в России бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер рассказал изданию, что российские спецслужбы «наводнили посольство США в Москве концентрированными микроволнами и электронными импульсами», и даже были фургоны, которые могли разъезжать по городу, целясь в людей.
«Рамблер» писал, что ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов назвал заявления бывших агентов ЦРУ об облучении в Москве проявлением «обострения» и рассказал, что общался с подобными людьми по работе.

«Некоторые были в шапочках из фольги. С ними было просто решить вопрос: я спрашивал, где живет тот или иной человек, снимал телефонную трубку и говорил: «С такой-то квартиры снять облучение». И человек уходил — до весны», — отметил он.

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Комментарии 12
В мире , Джон Сайфер , Александр Михайлов , ФСБ , ЦРУ
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