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Москва

Мужчина провел стрим с двумя мертвыми голыми девушками в кадре 

Lenta.ru 12 минут назад
Американец Раймонд Вебер (Raymond Weber) провел восьмичасовой стрим с пистолетом в руках. Все это время у него на полу лежали две мертвые голые девушки, которые периодически попадали в кадр. Об этом сообщает Fox 2.
На протяжении всей трансляции мужчина шептал что-то в камеру. Например, можно было расслышать фразу «Это последний раз, когда ты видишь меня, братан».
Одна из зрительниц обратила внимание, что девушки лежат неподвижно. Кроме того, она увидела оружие в руках у стримера, после чего сразу позвонила в полицию. Приехавшие на вызов сотрудники пытались договориться с Вебером и выманить его из квартиры, но безуспешно.
Устроивший стрим с мертвой подругой блогер признан вменяемым
Спустя примерно восемь часов правоохранители смогли проникнуть в помещение, применив против подозреваемого электрошокер. По данным полицейских, в доме Вебера действительно лежали тела двух раздетых девушек. Однако причины их смерти пока не разглашаются.
Ранее в Смоленске россиянин Юрий Душечкин, известный как Дед, умер в прямом эфире треш-стрима от передозировки алкоголя. Смерть в прямом эфире наблюдали полторы сотни подписчиков YouTube-канала «Первый шаг в Ютуб».
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Происшествия , Видео , В мире , Смоленск , Смоленская Область
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