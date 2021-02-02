Американец Раймонд Вебер (Raymond Weber) провел восьмичасовой стрим с пистолетом в руках. Все это время у него на полу лежали две мертвые голые девушки, которые периодически попадали в кадр. Об этом сообщает Fox 2.

На протяжении всей трансляции мужчина шептал что-то в камеру. Например, можно было расслышать фразу «Это последний раз, когда ты видишь меня, братан».

Одна из зрительниц обратила внимание, что девушки лежат неподвижно. Кроме того, она увидела оружие в руках у стримера, после чего сразу позвонила в полицию. Приехавшие на вызов сотрудники пытались договориться с Вебером и выманить его из квартиры, но безуспешно.

Спустя примерно восемь часов правоохранители смогли проникнуть в помещение, применив против подозреваемого электрошокер. По данным полицейских, в доме Вебера действительно лежали тела двух раздетых девушек. Однако причины их смерти пока не разглашаются.