На днях, как сообщал «Рамблер», Зеленский в ходе интервью обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом: «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО ?».

«И тут случилось забавное», — считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он рассказал, что один из польских дипломатов в Киеве сообщил одному из польских журналистов, что после выхода этого интервью украинского президента ему позвонила Квин и отчитала за незнание требований НАТО для желающих туда вступить. Она напомнила, что таковые не должны иметь территориальных споров и внутренних конфликтов.