Посол США на Украине Кристина Квин отчитала президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
На днях, как сообщал «Рамблер», Зеленский в ходе интервью обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом: «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?».
«И тут случилось забавное», — считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Он рассказал, что один из польских дипломатов в Киеве сообщил одному из польских журналистов, что после выхода этого интервью украинского президента ему позвонила Квин и отчитала за незнание требований НАТО для желающих туда вступить. Она напомнила, что таковые не должны иметь территориальных споров и внутренних конфликтов.
«Но вот еще об одном условии — о выводе военных формирований другого государства, — она промолчала. А ведь такие формирования США есть. Например, в Очакове или на полигоне Яворов. Промолчал об этом и Зеленский», — отметил Баранец.