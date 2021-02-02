Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Посол США отчитала Зеленского 

Артём Кульша 22 минуты назад
Посол США на Украине Кристина Квин отчитала президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
На днях, как сообщал «Рамблер», Зеленский в ходе интервью обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом: «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?».

«И тут случилось забавное», — считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он рассказал, что один из польских дипломатов в Киеве сообщил одному из польских журналистов, что после выхода этого интервью украинского президента ему позвонила Квин и отчитала за незнание требований НАТО для желающих туда вступить. Она напомнила, что таковые не должны иметь территориальных споров и внутренних конфликтов.
Зеленский снизил тариф на газ украинцам

«Но вот еще об одном условии — о выводе военных формирований другого государства, — она промолчала. А ведь такие формирования США есть. Например, в Очакове или на полигоне Яворов. Промолчал об этом и Зеленский», — отметил Баранец.

Комментарии 30
В мире , Видео , Виктор Баранец , Кристина Квин , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , НАТО , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
02:11
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео
00:10
Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
Заступившие на боевое патрулирование «Ярсы» попали на видео
01:15
Заступившие на боевое патрулирование «Ярсы» попали на видео
Армия Войска
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
01:00
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
Происшествия Криминал
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
00:14
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
Общество
Легковушка сбила лыжника на спортивной трассе
00:18
Легковушка сбила лыжника на спортивной трассе
Происшествия
Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране
00:49
Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение