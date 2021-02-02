"По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", — сказал Лавров на пресс-конференции со своей шведской коллегой Анн Линде, которая находится с визитом в Москве в качестве действующего председателя ОБСЕ.