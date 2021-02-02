Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Лавров рассказал, почему считает дело Навального инсценировкой 

РИА Новости и ещё 3 30 минут назад
Россия имеет все основания полагать, что ситуация с Алексеем Навальным — инсценировка со стороны Запада, так как Германия до сих пор не предоставила никаких доказательств его отравления, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.

"По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", — сказал Лавров на пресс-конференции со своей шведской коллегой Анн Линде, которая находится с визитом в Москве в качестве действующего председателя ОБСЕ.

В этой связи, добавил Лавров, Россия ожидает от Швеции транспарентности в вопросе предоставления РФ данных по Навальному. "Мы ждем от шведских коллег транспарентности и честности в этом вопросе", — указал российский министр.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Навальный доставлен в суд
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО — на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
Во вторник в Мосгорсуде началось заседание по представлению ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный.
Последние новости
Навальный убил протест Навальный убил протест Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
Комментарии 94
Политика , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , ОЗХО , Мосгорсуд , ФСИН , Германия , Москва , Омск , Омская Область , Томск , Томская Область , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Лошади переговорили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади переговорили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
02:11
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео
00:10
Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
00:14
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
Общество
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
01:00
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
Происшествия Криминал
Легковушка сбила лыжника на спортивной трассе
00:18
Легковушка сбила лыжника на спортивной трассе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение