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Москва

Белорусский протестующий поджег танк 

Lenta.ru 32 минуты назад
Неизвестный протестующий поджег один из танков белорусских вооруженных сил во время его транспортировки по железнодорожной платформе в районе столицы. Видеозапись публикует Telegram-канал «Баста!».
Как рассказал каналу сам поджигатель, он заметил, как крупный состав военной техники двигался по железной дороге от Минска в сторону Орши. На представленных кадрах видно, как белорус скрытно подбирается к танку и бросает в него емкость с неизвестным содержимым. После этого техника воспламеняется.
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Свой поступок мужчина объяснил актом гражданского неповиновения.

«Танк Т-72, 120-я дивизия. За молчание армии, которая давным-давно должна была положить конец полномочиям "маршала" Саши 3 процента [президента Белоруссии Александра Лукашенко]», — заявил неизвестный.

Минобороны республики уже успело отреагировать на инцидент. Военные сообщили изданию «Наша Нiва», что танк не получил серьезных повреждений и вскоре прибудет на полигон. «Завтра — в учебный бой», — подчеркнули в министерстве.
Ранее Лукашенко заявил, что готов оборонять Белоруссию «хоть на танке, хоть с автоматом в руках». По его мнению, граждане республики не простят ему безалаберности в вопросе национальной безопасности. Он пообещал действовать жестко в этом направлении.
В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.
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В мире , Видео , Происшествия , Александр Лукашенко , Министерство обороны , Минск , Орша , Тверская Область
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