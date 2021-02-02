Белорусский протестующий поджег танк 

Неизвестный протестующий поджег один из танков белорусских вооруженных сил во время его транспортировки по железнодорожной платформе в районе столицы. Видеозапись публикует Telegram -канал «Баста!».

Как рассказал каналу сам поджигатель, он заметил, как крупный состав военной техники двигался по железной дороге от Минска в сторону Орши. На представленных кадрах видно, как белорус скрытно подбирается к танку и бросает в него емкость с неизвестным содержимым. После этого техника воспламеняется.

Свой поступок мужчина объяснил актом гражданского неповиновения.

«Танк Т-72, 120-я дивизия. За молчание армии, которая давным-давно должна была положить конец полномочиям "маршала" Саши 3 процента [президента Белоруссии Александра Лукашенко]», — заявил неизвестный.

Минобороны республики уже успело отреагировать на инцидент. Военные сообщили изданию «Наша Нiва», что танк не получил серьезных повреждений и вскоре прибудет на полигон. «Завтра — в учебный бой», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Лукашенко заявил , что готов оборонять Белоруссию «хоть на танке, хоть с автоматом в руках». По его мнению, граждане республики не простят ему безалаберности в вопросе национальной безопасности. Он пообещал действовать жестко в этом направлении.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.