Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пока вы не уснули: раскрыто новое пророчество о России 

Сергей Василенок 57 минут назад
Пока вы не уснули: раскрыто новое пророчество о России
Фото: ТАСС
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Путин потребовал объяснений от Роскосмоса

Указ главы государства о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года.
«Роскосмос» пока не выполнил поручение по созданию сверхтяжелой ракеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Читать новость полностью

"Храни вас Господь!": банда ограбила бывшего офицера ФСБ

В Подмосковье полицейские разыскивают пять человек, подозреваемых в ограблении офицера ФСБ в запасе, сообщает «Московский комсомолец». Отличительная черта преступников — они ведут себя подчеркнуто тактично и вежливо.
Читать новость полностью

Задержаны убийцы «колбасного короля»

соцсети
Подозреваемые в убийстве бизнесмена Владимира Маругова задержаны. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
54-летний Маругов, как сообщал «Рамблер», владел компаниями «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». Согласно версии следствия, прошедшей ночью несколько человек в масках проникли в помещение бани на территории домовладения в Московской области, связали бизнесмена и его жену и потребовали передачи денежных средств.
Читать новость полностью

"Украина провалила свой шанс на лучшую жизнь"

У Украины был шанс улучшить жизнь своих граждан, но она его упустила, заявил в Twitter член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Так он отреагировал на слова украинского депутата о том, что в ближайшие несколько лет Украине не удастся стать европейской страной.
Читать новость полностью

Раскрыто пророчество Вронского о России

Россия станет духовным центром мира. Об этом, как сообщает «Царьград», заявлял «красный граф» Сергей Вронский.

«Пророчества Вронского нередко сбывались», — сообщает «Царьград».

Читать новость полностью

Кремль отреагировал на обвал рубля

Волатильность курса рубля все меньше влияет на динамику изменения цен в России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Психологические отметки пробиваются», — констатировал Песков.

Читать новость полностью

Россиянам ограничат поездки в Турцию

Россия и Турция изучают вопрос о снижении интенсивности полетов между странами. Такое решение связано исключительно с экономическими причинами, заявил «Интерфаксу» источник в одной из турецких компаний— перевозчиков.

«Причины исключительно экономические», — подчеркнул он.

Читать новость полностью

«Хочется жить, а не бояться»: россияне попали под двойной удар

Жесткие ограничительные меры из-за коронавируса и прокатившая по городам Франции серия терактов заставляют людей жить в страхе и чувствовать «растерянность и непонимание». Об этом «Газете.ru» рассказали живущие во Франции выходцы из России.
Читать новость полностью

Зеленский на английском обрушился на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пророссийские бизнесмены и политики пытаются осуществить контрреволюцию и сорвать интеграцию страны в ЕС и НАТО. Об этом пишет Financial Times.
Читать новость полностью

Умерла Кира Измайлова

Вконтакте
Писательница Кира Измайлова скончалась. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Некоторое время назад сестра Измайловой обратилась в полицию с заявлением о том, что 26 октября та перестала выходить на связь. Полицейские прибыли в квартиру писательницы на улице Мневники на западе Москвы, обнаружили дверь квартиры незапертой, а Измайлову — мертвой на кухне.
Читать новость полностью
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Комментарии 65
В мире , Сергей Вронский , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Владимир Путин , Владимир Маругов , ФСБ , ЕС , Роскосмос , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Совет Федерации , НАТО , Газета.Ru , РИА Новости , Financial Times , Царьград ТВ , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
00:07
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
00:23
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
00:33
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
00:49
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
00:24
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
02:53
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
00:28
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
Школьница растрогала Путина песней о России
01:03
Школьница растрогала Путина песней о России
Политика
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
00:28
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение