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Указ главы государства о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года.

«Роскосмос» пока не выполнил поручение по созданию сверхтяжелой ракеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В Подмосковье полицейские разыскивают пять человек, подозреваемых в ограблении офицера ФСБ в запасе, сообщает «Московский комсомолец». Отличительная черта преступников — они ведут себя подчеркнуто тактично и вежливо.

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Подозреваемые в убийстве бизнесмена Владимира Маругова задержаны. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

54-летний Маругов, как сообщал «Рамблер», владел компаниями «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». Согласно версии следствия, прошедшей ночью несколько человек в масках проникли в помещение бани на территории домовладения в Московской области, связали бизнесмена и его жену и потребовали передачи денежных средств.

Алексей Пушков. У Украины был шанс улучшить жизнь своих граждан, но она его упустила, заявил в Twitter член Совета Федерации РФ

Так он отреагировал на слова украинского депутата о том, что в ближайшие несколько лет Украине не удастся стать европейской страной.

Россия станет духовным центром мира. Об этом, как сообщает «Царьград», заявлял «красный граф» Сергей Вронский

«Пророчества Вронского нередко сбывались», — сообщает «Царьград».

Волатильность курса рубля все меньше влияет на динамику изменения цен в России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Психологические отметки пробиваются», — констатировал Песков.

Россия и Турция изучают вопрос о снижении интенсивности полетов между странами. Такое решение связано исключительно с экономическими причинами, заявил «Интерфаксу» источник в одной из турецких компаний— перевозчиков.

«Причины исключительно экономические», — подчеркнул он.

Жесткие ограничительные меры из-за коронавируса и прокатившая по городам Франции серия терактов заставляют людей жить в страхе и чувствовать «растерянность и непонимание». Об этом «Газете.ru» рассказали живущие во Франции выходцы из России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пророссийские бизнесмены и политики пытаются осуществить контрреволюцию и сорвать интеграцию страны в ЕС НАТО . Об этом пишет Financial Times.

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Писательница Кира Измайлова скончалась. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Некоторое время назад сестра Измайловой обратилась в полицию с заявлением о том, что 26 октября та перестала выходить на связь. Полицейские прибыли в квартиру писательницы на улице Мневники на западе Москвы, обнаружили дверь квартиры незапертой, а Измайлову — мертвой на кухне.