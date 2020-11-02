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Умерла Кира Измайлова 

Артём Кульша 17 минут назад
Умерла Кира Измайлова
Фото: Вконтакте
Писательница Кира Измайлова скончалась. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Некоторое время назад сестра Измайловой обратилась в полицию с заявлением о том, что 26 октября та перестала выходить на связь. Полицейские прибыли в квартиру писательницы на улице Мневники на западе Москвы, обнаружили дверь квартиры незапертой, а Измайлову — мертвой на кухне. Согласно предварительной информации, она умерла три дня назад. Причина смерти женщины в настоящее время выясняется.
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В последний раз Измайлова заходила на свою страницу во «ВКонтакте» утром 25 октября, а последний пост сделала там в апреле — о том, что работает над произведением под названием «Ветреное море».
Измайловой, как сообщал «Рамблер», было 37 лет. Она — москвичка, выпускница Государственного университета управления и автор почти 100 книг, в том числе таких, как «Старое платье королевы», «Пес и его девушка», «Школа спящего дракона. Злые зеркала», «Драконьи истории. Книга вторая» и «Случай из практики. Караванная тропа».
В конце октября писательница Ася Петрова сообщила в фейсбуке о смерти своего мужа поэта Михаила Яснова на 75-м году жизни. В середине октября стало известно, что писатель Владимир Шпаков скончался в возрасте 60 лет. Поэт Валерий Земских сообщил, что тот был болен раком желудка и недавно перенес операцию.
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Общество , Происшествия , Михаил Яснов
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