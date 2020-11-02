Умерла Кира Измайлова 

Писательница Кира Измайлова скончалась. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Некоторое время назад сестра Измайловой обратилась в полицию с заявлением о том, что 26 октября та перестала выходить на связь. Полицейские прибыли в квартиру писательницы на улице Мневники на западе Москвы, обнаружили дверь квартиры незапертой, а Измайлову — мертвой на кухне. Согласно предварительной информации, она умерла три дня назад. Причина смерти женщины в настоящее время выясняется.

В последний раз Измайлова заходила на свою страницу во «ВКонтакте» утром 25 октября, а последний пост сделала там в апреле — о том, что работает над произведением под названием «Ветреное море».

Измайловой, как сообщал «Рамблер», было 37 лет. Она — москвичка, выпускница Государственного университета управления и автор почти 100 книг, в том числе таких, как «Старое платье королевы», «Пес и его девушка», «Школа спящего дракона. Злые зеркала», «Драконьи истории. Книга вторая» и «Случай из практики. Караванная тропа».