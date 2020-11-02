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Путин потребовал объяснить задержку программы по созданию сверхтяжелой ракеты 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Указ главы государства о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года.
«Роскосмос» пока не выполнил поручение по созданию сверхтяжелой ракеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
На совещании по финансированию и развитию космической отрасли 2 ноября он потребовал от госкорпорации разъяснений по поводу задержки этой программы, наряду с программами создания космической группировки в рамках проекта «Сфера» и развития системы ГЛОНАСС.

«Как я вижу, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить, в чем причина такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — сказал Путин.

Указ главы государства о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Позже она получила название «Енисей».
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Ракета-носитель «Енисей» для полетов к Луне и Марсу станет первой сверхтяжелой российской ракетой после распада СССР. Она будет значительно дешевле американской SLS. Ранее глава «Роскосомса» Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания «Енисея» намечены на 2028 год.
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Политика , Видео , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , Роскосмос
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