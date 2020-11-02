Задержаны убийцы «колбасного короля» 

54-летний Маругов, как сообщал «Рамблер», владел компаниями «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». Согласно версии следствия, прошедшей ночью несколько человек в масках проникли в помещение бани на территории домовладения в Московской области, связали бизнесмена и его жену и потребовали передачи денежных средств.

Женщина сумела освободиться и сбежать и сообщила о произошедшем в полицию. После побега женщины злоумышленники застрелили Маругова из арбалета и скрылись. Позже правоохранители обнаружили их автомобиль в одной из деревень в Истринском городском округе. Теперь осведомленный собеседник сообщил Life Shot о задержании подозреваемых.

Ранее «Московский комсомолец» сообщал, что баня, в которой был застрелен предприниматель, находится на территории принадлежавшего ему участка в деревне Аносино; что там он находился с 36-летней подругой; что преступников было двое, а вооружены они, помимо арбалета, были ружьем. В свою очередь, РЕН ТВ сообщал, что главным подозреваемым может быть бывший сотрудник Маругова.