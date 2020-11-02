«Храни вас Господь!»: банда ограбила бывшего офицера ФСБ 

Подмосковье полицейские разыскивают пять человек, подозреваемых в ограблении офицера ФСБ в запасе, сообщает «Московский комсомолец». Отличительная черта преступников — они ведут себя подчеркнуто тактично и вежливо.

Инцидент произошел в одном из садовых товариществ в Одинцовском городском округе Московской области. 67-летний экс-силовик и его 69-летняя супруга готовились ко сну. Женщина выпустила из дома кота на ночь и не стала запирать дверь. Этим воспользовались преступники.

По словам потерпевшей, их было пятеро, они были одеты во все черное с черными медицинскими масками на лицах, у каждого было по пистолету. Трое грабителей сразу отправились на второй этаж, где находился хозяин дома. Женщина попросила не трогать супруга, поскольку он недавно пережил операцию на сердце. Бандиты вняли просьбам своей жертвы: они аккуратно связали мужчину по рукам и ногам и оставили его лежать на кровати.

Женщину тоже связали. Преступники заявили, что им известно, что пожилая пара хранит в доме 15 миллионов рублей. Потерпевшая ответила, что таких денег у нее с мужем нет. Тогда грабители устроили обыск. В результате их добычей стали 252 тысячи рублей, 2000 евро и золотые украшения. Один из злоумышленников сорвал с женщины золотую цепочку с православным крестиком. При этом он оставил крестик своей жертве.

«Сказав на прощание "Храни вас Господь!", один из грабителей с силой ударил женщину кулаком в висок, от чего она потеряла сознание», — говорится в статье.

Впоследствии пенсионерку госпитализировали. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», банду налетчиков разыскивают оперативники.