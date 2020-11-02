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Зеленский на английском обрушился на Россию 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
Зеленский на английском обрушился на Россию
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пророссийские бизнесмены и политики пытаются осуществить контрреволюцию и сорвать интеграцию страны в ЕС и НАТО. Об этом пишет Financial Times.
В качестве примера Зеленский привел решение Конституционного суда об отмене части норм закона «О предотвращении коррупции», назвав действия судей «попыткой подорвать верховенство права» и остановить евроатлантическую интеграцию Украины.

«Те, кто возглавляет эту кампанию, хорошо известны. Это коалиция российских ставленников и известных украинских олигархов, которые считают угрозой деятельность антикоррупционных институтов. Они противятся интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничеству Украины с МВФ», — написал украинский лидер в своей статье для Financial Times.

Президент страны заверил, его команда «будет бороться и победит», а он лично не позволит «темным силам» добиться контрреволюции. Зеленский также выразил надежду, что международные партнеры поддержат его усилия.
Москва поставила крест на Зеленском
«Рамблер» писал, что ранее КС Украины признал не соответствующими Конституции большую часть норм «О предотвращении коррупции». После чего Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым намерен прекратить полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
В свою очередь председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что предложенный президентом законопроект имеет признаки конституционного переворота.
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В мире , Владимир Зеленский , ЕС , Международный валютный фонд , Верховная Рада , НАТО , Financial Times
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