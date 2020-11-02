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«Хочется жить, а не бояться»: россияне попали под двойной удар 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Жесткие ограничительные меры из-за коронавируса и прокатившая по городам Франции серия терактов заставляют людей жить в страхе и чувствовать «растерянность и непонимание». Об этом «Газете.ru» рассказали живущие во Франции выходцы из России.
«Рамблер» писал, что ранее во Франции чеченец обезглавил учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен защищать свободу слова в стране, не откажется от карикатур и объявляет войну «исламским сепаратистам». После чего по стране прокатилась серия терактов.
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Также на фоне второй волны эпидемии коронавирусной инфекции во Франции был введен общенациональный карантин. Местным жителям разрешено ходить на работу, посещать врача или родственников, а также гулять недалеко от дома. При этом во всех случаях понадобится письменное удостоверение.
По словам живущих во Франции россиян, им страшно из-за нападений и роста заболеваемости коронавирусом.

«Страшно ли мне? Наверное, я совру, если скажу, что не страшно. В субботу был ранен священник греческой церкви, она находится в 15-20 минутах ходьбы от центра города. В четверг в центре Лиона был задержан мужчина с тридцатисантиметровым ножом», — заявила журналистка из Лиона Марика Димитриади.

Жительница Парижа Анастасия также отметила, что ей «было тяжело доработать день», когда она узнала о введении ограничений из-за коронавируса и нападениях на людей. По ее словам, «хочется жить, а не бояться».

«Что касается протестов мусульман, французы находятся в непонимании того, почему происходит осуждение их свободы слова со стороны мусульман. Для французов наличие свободы слова является очень важным моментом, и они готовы ее отстаивать и защищать. Но никакой ненависти со стороны французов нет», — пояснила она.

При этом Екатерина, живущая в Ницце, отметила, что во Франции уже все привыкли к подобным террористическим атакам, и в пятницу, 30 октября, жители страны отправились в рестораны и на улицу, чтобы насладиться последним вечером перед изоляцией.
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В мире , Видео , Эммануэль Макрон , Газета.Ru
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