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Раскрыто пророчество Вронского о России 

Артём Кульша 26 минут назад
Раскрыто пророчество Вронского о России
Фото: ТАСС
Россия станет духовным центром мира. Об этом, как сообщает «Царьград», заявлял «красный граф» Сергей Вронский.
Вронский был потомком дворянского рода, владел несколькими профессиями, знал 13 языков, увлекался астрологией, был знаком с Адольфом Гитлером и дослужился до звания майора вермахта. После Второй мировой войны он был вхож в высочайшие круги в СССР.

«Пророчества Вронского нередко сбывались», — сообщает «Царьград».

В частности, он предсказал брак Гитлера и Евы Браун, запуск человека в космос, смерть Юрия Гагарина и ученого Сергея Королева. Недавно средства массовой информации обратили внимание на интервью, которое «красный граф» дал в начале 1990-х годов.
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В ходе него он описал тогдашнюю ситуацию в России как полный хаос. При этом Вронский спрогнозировал, что однажды тот закончится, а некое золотое зерно в стране останется, в результате чего Россия станет духовным центром всего мира, однако лишь при условии объединения.

«Стоит отметить, что подобных предсказателей часто критикуют за то, что их пророчества можно трактовать каким угодно образом. Церковь также негативно смотрит на подобную деятельность», — сообщает «Царьград».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что православный монах Авель предсказал, что бог окунет Россию в чашу бедствий, чтобы вразумить ее, позволив новому Батыю на Западе дважды поднять на нее руку, но не позволив ему истребить россиян полностью.
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Комментарии
Общество , Сергей Вронский , Юрий Гагарин , Ева Браун , Сергей Королев , Царьград ТВ
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