Россиянам ограничат поездки в Турцию 

Россия и Турция изучают вопрос о снижении интенсивности полетов между странами. Такое решение связано исключительно с экономическими причинами, заявил «Интерфаксу» источник в одной из турецких компаний— перевозчиков.
По его словам, в первую очередь может быть сокращено чартерное сообщение в связи с окончанием летнего туристического сезона и падением спроса на перелеты.
«Причины исключительно экономические», — подчеркнул он.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила сегодня, что большинство завозных случаев коронавируса приходится именно на Турцию.
«В нашем общем мониторинге [завозных случаев] из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — цитирует Попову РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», Россия возобновила международное сообщение с 1 августа. Первые самолеты с путешественниками отправились в Великобританию, Танзанию и Турцию.
По данным турецких СМИ, в ноябре-декабре «в зависимости от скорости распространения вируса» в стране могут ужесточить ограничения. Daily Hürriyet отмечает, что основным риском Минздрав Турции считает собрания людей в закрытых помещениях, поэтому власти могут запретить людям собираться группами. Введение комендантского часа пока не рассматривается, но чиновники задумались об ограничениях на междугородние поездки.