Россиянам ограничат поездки в Турцию 

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Россия и Турция изучают вопрос о снижении интенсивности полетов между странами. Такое решение связано исключительно с экономическими причинами, заявил «Интерфаксу» источник в одной из турецких компаний— перевозчиков.

По его словам, в первую очередь может быть сокращено чартерное сообщение в связи с окончанием летнего туристического сезона и падением спроса на перелеты.

«Причины исключительно экономические», — подчеркнул он.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила сегодня, что большинство завозных случаев коронавируса приходится именно на Турцию.

«В нашем общем мониторинге [завозных случаев] из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — цитирует Попову РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», Россия возобновила международное сообщение с 1 августа. Первые самолеты с путешественниками отправились в Великобританию, Танзанию и Турцию.