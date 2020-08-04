Пока вы не уснули: Лукашенко пригрозил пожаром до Владивостока 

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"Они рассказали все": Лукашенко о "российских боевиках"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поступила информация о переброске в страну еще одного отряда для дестабилизации ситуации в стране, а ранее задержанные россияне дали показания.
Сотни "недостойных" чеченцев покинули Москву
Власти Чечни вернули из Москвы в республику более сотни молодых людей, которые вдали от дома начали употреблять наркотики, а также нарушать общественный порядок.
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока»
Власти Белоруссии могут сделать так, что России будет тяжело до Владивостока. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
видео Ruptly
Около 170 россиян, которых белорусские власти считают бойцами частной военной компании и разыскивают, давно уехали из Белоруссии.
Пилот MH17 переобувался за секунду до катастрофы
Пилот авиалайнера Boeing, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, за несколько секунд до катастрофы менял домашние тапочки на ботинки.
Российский беспилотник «ударил» по Сирии
Россия могла провести в Сирии боевые испытания нового беспилотника-невидимки «Охотник».
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
@dariakyryliuk
Владелец пляжа на турецком курорте Чешме раскрыл подробности избиенияукраинской топ-модели Дарьи Кирилюк.
"Утопить останки": раскрыт план расчленившей рэпера жены
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Адвокат Марины Кохал, супруги расчлененного рэпера Энди Картрайта, заявила, что ее клиентка изначально хотела «пойти по схеме историка Олега Соколова».
Украинцы нашли «убийцу Арматы»
Украинское издание Defense Express назвало обновленный британский танк Challenger 2 «убийцей» российского танка Т-14 «Армата».
Украина отказалась от российского газа
Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газау России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.