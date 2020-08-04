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«170 „российских боевиков“ давно покинули Белоруссию» 

Алиса Селезнёва 10 минут назад
Около 170 россиян, которых белорусские власти считают бойцами частной военной компании и разыскивают, давно уехали из Белоруссии. Об этом заявил «Интерфаксу» писатель и политик Захар Прилепин, бывший замкомандира батальона спецназа ДНР.
«Рамблер» писал, что ранее белорусские власти сообщили о задержании 33 граждан России, которые якобы прибыли в республику для «дестабилизации политической ситуации» накануне президентских выборов. При этом, по данным силовиков, всего в страну въехало около 200 сотрудников российской частной военной компании и ведутся их поиски.
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По словам Прилепина, он узнал среди задержанных знакомых по Донбассу бойцов, отметив, что «несколько групп, которых можно назвать ЧОПовцами, переправлялось транзитом через Белоруссию в третью страну».

«Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями. Никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели, Белоруссия была лишь транзитным пунктом», — уверен он.

При этом Захар Прилепин, сославшись на имеющиеся у него сведения, подчеркнул, что «остальные 170 россиян давно покинули Белоруссию и добрались до пункта назначения».
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