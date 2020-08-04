Украинцы нашли «убийцу „Арматы“ 

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Украинское издание Defense Express назвало обновленный британский танк Challenger 2 «убийцей» российского танка Т-14 «Армата». По мнению авторов издания, превосходство британскому танку обеспечивает новая пушка.

Как писал «Рамблер», видео с Challenger 2 ранее появилось в Twitter-аккаунте немецкого концерна военной техники Rheinmetall. Defense Express отмечает, что немецкая компания разработала для Challenger 2 новую 130-миллиметровую пушку в рамках программы продления срока службы британского танка.

Для изготовления ствола пушки используется новая сталь, внутренняя поверхность хромируется. По данным издания, объем зарядной каморы увеличен до 15 литров, что позволяет использовать больший заряд для получения более высокой начальной скорости снаряда и, следовательно, более высоких (якобы сразу на 50 процентов) характеристик бронепробиваемости.

«Поэтому пушка может уничтожать российские Т-14 «Армата» и тяжелые боевые машины пехоты Т-15», — заявило издание.

Как сообщал «Рамблер», ранее бывший депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна назвал танк Т-64, который используется на Украине, «самым надежным» и превосходящим по характеристикам российские «Арматы».

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказывал об украинском проекте «Объект 477» (известен как «Боксер» или «Молот»), призванном составить конкуренцию российской «Армате».