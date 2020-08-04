Су-57 «ударил» по Сирии

Россия могла провести в Сирии боевые испытания нового беспилотника-невидимки «Охотник». Об этом со ссылкой на военных экспертов пишет Bulgarian Military.
По данным издания, боевой дрон, который был невидим турецкими системами противовоздушной обороны, 2 августа совершил серию ударов по сирийским боевикам, складам с топливом и нефтяным цистернам.
«Конечно, нет прямых доказательств того, что неопознанный беспилотник-невидимка является российским, но тестирование в боевых условиях обязательно для прохождения государственных испытаний», — говорится в статье.
При этом аналитики, опрошенные изданием, отметили, что, если в Сирии действовал считающийся ведомым истребителя Су-57 стелс-беспилотник «Охотник», то в ближайшее время Минобороны РФ сообщит о его испытаниях в боевых условиях.
«Рамблер» писал, что ранее Соединенные Штаты испытали в Сирии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II.