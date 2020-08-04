«Утопить останки»: раскрыт план расчленившей рэпера жены

Адвокат Марины Кохал, супруги расчлененного рэпера Энди Картрайта, заявила, что ее клиентка изначально хотела «пойти по схеме историка Олега Соколова », пытавшегося утопить останки своей жертвы в реке. Кроме того, стало известно, что одним из защитников женщины в деле о предполагаемом убийстве будет Сергей Лукьянов , представляющий интересы Соколова.

Адвокат Ирина Скурту, представляющая интересы Марины Кохал, супруги погибшего украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко ), расчлененный труп которого на прошлой неделе был обнаружен в одной из квартир Санкт-Петербурга , высказалась об аресте клиентки на два месяца. Объясняя, почему Кохал в деле о предполагаемом убийстве превратилась из свидетельницы в подозреваемую, юрист заявила, что «следователям деваться некуда».

«Два дня пытались тянуть, не возбуждать дело, потому что причина смерти погибшего до сих пор не ясна. Если бы эксперт указал причину, тогда можно о чем-то рассуждать. Но ничего прояснить не удалось, — цитирует ее «Московский Комсомолец». — Я ей объяснила, что она обвиняется, но это не значит, что ее признают виновной. Предупредила, что ее задержат, может, даже арестуют».

По словам адвоката, к происходящему Кохал относится с пониманием, при этом ее «немного смущают условия содержания» в СИЗО . «Ей придется пройти этот путь, если она, конечно, не врет», — добавила Скурту, после чего подчеркнула, что «80 раз» спрашивала женщину относительно ее невиновности, но та ни разу не призналась в причастности к возможному убийству.

Согласно представительнице супруги погибшего рэпера, она «как нормальный человек» понимает, «что натворила». При этом юрист отметила, что женщине «сложно говорить о произошедшем» и «ее постоянно тошнит от запахов».

В разговоре со СМИ она также заявила, что Кохал «помнит далеко не все» касательно резонансного инцидента, однако относительно факта смерти мужа дает «четкие показания».

«Рассказывает, как зашла в комнату, увидела его, запомнила позу. Остальное — как в тумане. Она не может вспомнить, где она бродила потом, что делала, — сказала Скурту, также выразив мнение, что после случившегося женщине придется обратиться к специалистам. — Я ей верю. Наблюдая за ее состоянием, уверена, что после всего пережитого ей потребуется серьезная долгая реабилитация. Не исключаю, что придется полежать в психиатрической клинике, чтобы восстановиться».

Характеризуя Кохал, ее адвокат назвала супругу Энди Картрайта «человеком тонкой душевной организации», а также «спокойной и адекватной девочкой».

«Она по образованию филолог. Сейчас везде раззвонили, что она мошенница, занималась астрологией. Марина поясняет, что одно время действительно занималась этим видом деятельности, но большую часть времени была продюсером своего мужа. За 30 лет работы я могу отличить нормального человека от наркомана, шизофреника, идиота», — подчеркнула Скурту.

Кроме того, юрист объяснила, как ее клиентке удалось самостоятельно расчленить тело. По словам адвоката, Кохал является швеей — и в сложившихся обстоятельствах у нее «возникли ассоциации».

«Одежду проще порвать на куски там, где есть швы. Если бы она все обмозговала заранее, то, наверное, у нее это получилось бы. Но она все сделала за одну ночь, потом ужаснулась своему поступку. Дальше три дня думала, как ей с этим жить, что делать и какое наказание грозит. Три дня она металась в своих мыслях, а не резала тело четыре дня, как все говорят, — рассказала Скурту. — Останки она разложила в разные тары. Когда все стало портиться, пошел запах. Мама обо всем узнала, когда открыла холодильник, увидела пакеты, стала спрашивать. Дочь призналась».

Наконец, она сообщила, что изначальна Кохал «думала пойти по схеме историка Соколова», пытавшегося утопить расчлененный труп своей жертвы, однако впоследствии поняла, что «не может даже прикасаться к останкам» супруга.

«Как она могла вынести из квартиры тело здорового двухметрового мужика? Марина хрупкая, маленькая», — отметила адвокат.

Ранее стало известно, что адвокат Сергей Лукьянов, представляющий интересы обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, будет защищать супругу Энди Картрайта. В деле он будет одним из защитников женщины — наряду со Скурту.