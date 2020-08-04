Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции

Владелец пляжа на турецком курорте Чешме раскрыл подробности избиения украинской топ-модели Дарьи Кирилюк. Рассказ бизнесмена Бурака Башера приводит издание Haberler.

По утверждению Башера, инцидент произошел за пределами пляжа и «не имеет отношения к его сотрудникам».

«Честно говоря, мы очень озадачены. Поэтому чувствуем необходимость объясниться. Инцидент произошел за пределами нашего бизнеса (…) между двумя разными гостями. Это не имеет никакого отношения ни к нашим сотрудникам, ни к нам», — заявил владелец пляжа Momo.

Он также отметил, что у случившегося были свидетели, и заявил о готовности «прибегнуть к юридическим путям», чтобы доказать непричастность сотрудников.

Ранее украинская топ-модель Кирилюк обвинила службу безопасности пляжа Momо на турецком курорте Чешме в нападении на нее, ее возлюбленного и их друзей. Девушка отметила, что охранники били их по лицу, причин конфликта она не раскрыла.

Комментируя произошедшее турецким журналистам, владелец пляжа Бурак Бешер обвинил девушку в клевете и отметил, что готов судиться с ней.