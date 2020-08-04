Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности избиения украинской топ-модели в Турции 

Lenta.ru и ещё 6 24 минуты назад
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Фото: @dariakyryliuk
Владелец пляжа на турецком курорте Чешме раскрыл подробности избиения украинской топ-модели Дарьи Кирилюк. Рассказ бизнесмена Бурака Башера приводит издание Haberler.
По утверждению Башера, инцидент произошел за пределами пляжа и «не имеет отношения к его сотрудникам».

«Честно говоря, мы очень озадачены. Поэтому чувствуем необходимость объясниться. Инцидент произошел за пределами нашего бизнеса (…) между двумя разными гостями. Это не имеет никакого отношения ни к нашим сотрудникам, ни к нам», — заявил владелец пляжа Momo.

Он также отметил, что у случившегося были свидетели, и заявил о готовности «прибегнуть к юридическим путям», чтобы доказать непричастность сотрудников.
Топ-модель жестоко избили на пляже в Турции
Ранее украинская топ-модель Кирилюк обвинила службу безопасности пляжа Momо на турецком курорте Чешме в нападении на нее, ее возлюбленного и их друзей. Девушка отметила, что охранники били их по лицу, причин конфликта она не раскрыла.
Комментируя произошедшее турецким журналистам, владелец пляжа Бурак Бешер обвинил девушку в клевете и отметил, что готов судиться с ней.
Последние новости
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Белоруссии Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Белоруссии На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» Лукашенко назвал враньем версию России о задержании «боевиков» Лукашенко назвал враньем версию России о задержании «боевиков»
Комментарии
Происшествия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
Видео
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
00:18
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
Происшествия Новости Москвы
«Утопить останки»: раскрыт план расчленившей рэпера жены
01:15
«Утопить останки»: раскрыт план расчленившей рэпера жены
Происшествия Статьи
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта
01:15
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение