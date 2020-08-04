29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

Сегодня Лукашенко выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии. В ходе мероприятия он заявил, что на юг страны был переброшен еще один отряд одной из ЧВК в составе граждан России.

Белорусский президент заверил, что все они будут отловлены по лесам, и назвал враньем то, что уже задержанные россияне летели через Белоруссию в Стамбул,

«Прекратите врать и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело!» — добавил он.