Власти Белоруссии могут сделать так, что России будет тяжело до Владивостока. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
Сегодня Лукашенко выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии. В ходе мероприятия он заявил, что на юг страны был переброшен еще один отряд одной из ЧВК в составе граждан России.
Белорусский президент заверил, что все они будут отловлены по лесам, и назвал враньем то, что уже задержанные россияне летели через Белоруссию в Стамбул,
«Прекратите врать и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело!» — добавил он.
31 июля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне прибыли туда транзитом по пути в Стамбул, опоздали на рейс и ждали вылета другого.