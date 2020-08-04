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«До Владивостока будет тяжело!»: Лукашенко пригрозил РФ 

Артём Кульша и ещё 4 27 минут назад
Власти Белоруссии могут сделать так, что России будет тяжело до Владивостока. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
Сегодня Лукашенко выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии. В ходе мероприятия он заявил, что на юг страны был переброшен еще один отряд одной из ЧВК в составе граждан России.
"Не путайтесь под ногами". Дайте спасти страну!"
Белорусский президент заверил, что все они будут отловлены по лесам, и назвал враньем то, что уже задержанные россияне летели через Белоруссию в Стамбул,

«Прекратите врать и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело!» — добавил он.

31 июля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне прибыли туда транзитом по пути в Стамбул, опоздали на рейс и ждали вылета другого.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Владивосток
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