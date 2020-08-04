Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поступила информация о переброске в страну еще одного отряда для дестабилизации ситуации в стране, а ранее задержанные россияне дали показания. Об этом пишет агентство БелТА.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент Белоруссии говорил, что в стране могут устроить «майдан» с помощью иностранной частной военной компании. Через несколько дней после этого власти объявили о задержании 33 россиян.

По версии белорусских правоохранителей, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами, назначенными на 9 августа. В свою очередь в России заявили, что задержанные использовали Белоруссию как транзитную страну.

По данным издания, Лукашенко заявил сегодня в ежегодном послании белорусскому народу и Национальному собранию о переброске в страну еще одного отряда боевиков.

«Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг», — пояснил белорусский лидер.

Он также предупредил, что «всех отловят» и высказался о ранее задержанных в Минске россиянах.

«Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Были билеты, купленные на Стамбул, — это легенда, потому что, выезжая через российскую границу, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул», — пояснил Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, к задержанным россиянам «относятся по-человечески», и они «рассказали все».