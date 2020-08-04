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«Это позор»: власти вернули из Москвы в Чечню сотни людей 

Алиса Селезнёва и ещё 12 39 минут назад
Сотни «недостойных» чеченцев покинули Москву
Фото: РИА Новости
Власти Чечни вернули из Москвы в республику более сотни молодых людей, которые вдали от дома начали употреблять наркотики, а также нарушать общественный порядок. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, депутат Госдумы Адам Делимханов провел в Грозном встречу с молодыми людьми, которые были возвращены на родину. На встрече также присутствовали родственники провинившихся, представители духовенства и правоохранители.

«Где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь, и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — подчеркнул Делимханов.

Он также отметил, что «недопустимо драться из-за каких то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток».

«Это позор, и никто не позволит этого, где бы вы ни находились — в Москве, Питере или другом регионе», — заверил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что нарушители порядка пройдут трудовое воспитание и будут задействованы в различных работах на улицах городов и районов республики.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об устройстве на работу дворником чеченца, который со словами «Ахмат — сила» бросил банку из-под энергетика в молодого человека в автобусе.
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Общество , Рамзан Кадыров , Адам Делимханов , Госдума , РИА Новости , Москва , Чеченская Республика
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