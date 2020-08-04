Сотни «недостойных» чеченцев покинули Москву

«Где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь, и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — подчеркнул Делимханов.