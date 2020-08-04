Пилот авиалайнера Boeing, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, за несколько секунд до катастрофы менял домашние тапочки на ботинки, заявил независимый технический эксперт Юрий Антипов. К такому выводу специалист пришел, проанализировав фотографию, на которой запечатлено тело погибшего летчика, сообщает «Царьград».
На опубликованном снимке, по словам эксперта, видно, что одна нога пилота обута в ботинок, а вторая — в тапочек. Антипов подчеркнул, что летчики перед многочасовыми перелетами не редко переобуваются в удобную домашнюю обувь. При этом пилот рейса МН17 начал надевать ботинки прямо в воздухе, поскольку на борту произошла нештатная ситуация, полагает аналитик.
« (Он) передаёт управление самолётом первому офицеру и, отодвинув кресло, переобувается, чтобы выйти к экипажу в нормальном (не домашнем) виде. Не успел переобуться…», — приводит издание слова Антипова.
Эксперт подчеркнул, что взрыв произошёл слева снизу от пилота. В результате волной с креплений сорвало летное кресло.
Boeing, выполнявший рейс «Амстердам — Куала-Лумпур», как сообщал «Рамблер», был сбит в небе над Донбассом в 2014 году.
В результате погибли 298 человек. В настоящее время в Гаагском суде обвиняемыми по делу о катастрофе проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, для удара по Boeing был использован зенитно-ракетный комплекс «Бук», стоявший на вооружении в 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российские военнослужащие утверждают, что выстрел был сделан с территории подконтрольной украинской армии.