Пилот авиалайнера Boeing, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, за несколько секунд до катастрофы менял домашние тапочки на ботинки, заявил независимый технический эксперт Юрий Антипов . К такому выводу специалист пришел, проанализировав фотографию, на которой запечатлено тело погибшего летчика, сообщает «Царьград».

На опубликованном снимке, по словам эксперта, видно, что одна нога пилота обута в ботинок, а вторая — в тапочек. Антипов подчеркнул, что летчики перед многочасовыми перелетами не редко переобуваются в удобную домашнюю обувь. При этом пилот рейса МН17 начал надевать ботинки прямо в воздухе, поскольку на борту произошла нештатная ситуация, полагает аналитик.

« (Он) передаёт управление самолётом первому офицеру и, отодвинув кресло, переобувается, чтобы выйти к экипажу в нормальном (не домашнем) виде. Не успел переобуться…», — приводит издание слова Антипова.

Эксперт подчеркнул, что взрыв произошёл слева снизу от пилота. В результате волной с креплений сорвало летное кресло.

Boeing , выполнявший рейс «Амстердам — Куала-Лумпур», как сообщал «Рамблер», был сбит в небе над Донбассом в 2014 году.