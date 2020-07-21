Пока вы не уснули: россиянам назвали два сценария

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Инфекционист сказал, как люди будут уживаться с COVID
В ближайшем будущем реализуется один из двух вариантов присутствия COVID-19 в жизнях людей. Заболевание либо деградирует до уровня сезонного ОРВИ, либо по своей силе сравнится с сезонным гриппом.
Египет идет на войну с Турцией
Египетская национальная армия с большой долей вероятности отправится в Ливию, где не исключены столкновения с турками, сообщает издание Haqqin. Вооруженные силы обеих стран будут бороться за порт Сирт, через который проходит две трети экспортных поставок ливийской нефти.
У россиян появится еще один выходной день
Государственная дума приняла законопроект о предоставлении россиянам старше 40 лет ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Фургал обратился к хабаровчанам после отставки
Годы, проведенные Сергеем Фургалом на посту губернатора Хабаровского края, были прекрасны. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме. Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в качестве губернатора Хабаровского края.
На Украине захватили заложников
В украинском городе Луцк неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса сообщением «Берестечко — Красиловка», сообщает Gazeta.ua. Отмечается, что преступник вооружен и угрожает устроить взрыв в еще одно людном месте.
«Северный поток -2» обернется катастрофой
Строительство газопровода «Северный поток — 2» привело к изоляции Германии и обернулось «внешнеполитической катастрофой». Такое мнение представителей партии «Зеленых» привело немецкое издание Bild.
Умер Борис Давидян
vestikavkaza.ru
В Лос-Анджелесе на 72 году жизни скончался певец в стиле шансон Бока (Борис Давидян), сообщает «Sputnik Армения». Смерть наступила в результате продолжительной болезни.
Названо условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, если полуостров станет украинским.
Уволенным Путиным генералом заинтересовались следователи
Доследственная проверка проводится в отношении бывшего зампреда СКР генерал-полковника Александра Сорочкина, уволенного по собственному желанию президентом России. Об этом пишет «Коммерсант».
Юрий Антонов экстренно госпитализирован
Автор и исполнитель популярных песен Юрий Антонов госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает РЕН ТВ. Артиста срочно увезли на операцию.