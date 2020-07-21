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Пока вы не уснули: россиянам назвали два сценария коронавируса 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: россиянам назвали два сценария
Фото: ТАСС
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Инфекционист сказал, как люди будут уживаться с COVID

В ближайшем будущем реализуется один из двух вариантов присутствия COVID-19 в жизнях людей. Заболевание либо деградирует до уровня сезонного ОРВИ, либо по своей силе сравнится с сезонным гриппом.

Египет идет на войну с Турцией

Египетская национальная армия с большой долей вероятности отправится в Ливию, где не исключены столкновения с турками, сообщает издание Haqqin. Вооруженные силы обеих стран будут бороться за порт Сирт, через который проходит две трети экспортных поставок ливийской нефти.

У россиян появится еще один выходной день

Государственная дума приняла законопроект о предоставлении россиянам старше 40 лет ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Фургал обратился к хабаровчанам после отставки

Годы, проведенные Сергеем Фургалом на посту губернатора Хабаровского края, были прекрасны. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме. Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в качестве губернатора Хабаровского края.

На Украине захватили заложников

В украинском городе Луцк неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса сообщением «Берестечко — Красиловка», сообщает Gazeta.ua. Отмечается, что преступник вооружен и угрожает устроить взрыв в еще одно людном месте.

«Северный поток -2» обернется катастрофой

Строительство газопровода «Северный поток — 2» привело к изоляции Германии и обернулось «внешнеполитической катастрофой». Такое мнение представителей партии «Зеленых» привело немецкое издание Bild.

Умер Борис Давидян

vestikavkaza.ru
В Лос-Анджелесе на 72 году жизни скончался певец в стиле шансон Бока (Борис Давидян), сообщает «Sputnik Армения». Смерть наступила в результате продолжительной болезни.

Названо условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, если полуостров станет украинским.

Уволенным Путиным генералом заинтересовались следователи

Доследственная проверка проводится в отношении бывшего зампреда СКР генерал-полковника Александра Сорочкина, уволенного по собственному желанию президентом России. Об этом пишет «Коммерсант».

Юрий Антонов экстренно госпитализирован

Автор и исполнитель популярных песен Юрий Антонов госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает РЕН ТВ. Артиста срочно увезли на операцию.
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В мире , Видео , Юрий Антонов , Александр Сорочкин , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Сергей Фургал , Владимир Путин , МИД , Госдума , СКР , РЕН ТВ , РИА Новости , ИА Sputnik , ИТАР-ТАСС , Reuters
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