Пока вы не уснули: россиянам назвали два сценария

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Инфекционист сказал, как люди будут уживаться с COVID

В ближайшем будущем реализуется один из двух вариантов присутствия COVID-19 в жизнях людей. Заболевание либо деградирует до уровня сезонного ОРВИ, либо по своей силе сравнится с сезонным гриппом.

Египет идет на войну с Турцией

Египетская национальная армия с большой долей вероятности отправится в Ливию, где не исключены столкновения с турками, сообщает издание Haqqin. Вооруженные силы обеих стран будут бороться за порт Сирт, через который проходит две трети экспортных поставок ливийской нефти.

У россиян появится еще один выходной день

Государственная дума приняла законопроект о предоставлении россиянам старше 40 лет ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Фургал обратился к хабаровчанам после отставки

Годы, проведенные Сергеем Фургалом на посту губернатора Хабаровского края, были прекрасны. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме. Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в качестве губернатора Хабаровского края.

На Украине захватили заложников

В украинском городе Луцк неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса сообщением «Берестечко — Красиловка», сообщает Gazeta.ua. Отмечается, что преступник вооружен и угрожает устроить взрыв в еще одно людном месте.

«Северный поток -2» обернется катастрофой

Строительство газопровода «Северный поток — 2» привело к изоляции Германии и обернулось «внешнеполитической катастрофой». Такое мнение представителей партии «Зеленых» привело немецкое издание Bild.

Умер Борис Давидян

vestikavkaza.ru

В Лос-Анджелесе на 72 году жизни скончался певец в стиле шансон Бока (Борис Давидян), сообщает «Sputnik Армения». Смерть наступила в результате продолжительной болезни.

Названо условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что президент Владимир Зеленский встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, если полуостров станет украинским.

Уволенным Путиным генералом заинтересовались следователи

Доследственная проверка проводится в отношении бывшего зампреда СКР генерал-полковника Александра Сорочкина , уволенного по собственному желанию президентом России. Об этом пишет «Коммерсант».

Юрий Антонов экстренно госпитализирован