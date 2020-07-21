«Северный поток-2» обернется катастрофой 

Строительство газопровода «Северный поток — 2» привело к изоляции Германии и обернулось «внешнеполитической катастрофой». Такое мнение представителей партии «Зеленых» привело немецкое издание Bild, перевод статьи которого сделало «ИноСМИ».
«Рамблер» писал, что санкции против «Северного потока — 2», который проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу, были включены в новый оборонный бюджет США. После введения санкций трубоукладчик — швейцарская Allseas — приостановила работы. Однако Россия намерена достроить газопровод собственными силами.
При этом представитель Госдепартамента США Морган Ортагус и госсекретарь Майк Помпео предупредили Германию и инвесторов проекта, что участвующим в строительстве газопровода компаниям будут грозить санкции «независимо от их происхождения». Это вызвало резкую реакцию Берлина, отвергшего экстерриториальные санкции и напомнившего, что «европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в Вашингтоне».
Однако, согласно ответу федерального министерства экономики на запрос партии «Зеленых», которые процитировало немецкое издание, Германия не планирует пока «собственные ответные меры» в отношении Вашингтона.
По мнению депутата бундестага от партии «Зеленых» Клаудии Мюллер (Claudia Müller), этот ответ свидетельствует о беспомощности властей Германии и о том, что страна оказалась в серьезной изоляции из-за «Северного потока-2». Таким образом, проект «все больше и больше становится внешнеполитической катастрофой», уверена она.
«От газопровода «Северный поток — 2» следует отказаться, в частности из соображений сохранения климата. Нам нужна энергетическая политика, которая сделает нас независимыми как от России, так и от США», — заявила в свою очередь лидер «Зеленых» Анналена Бербок (Annalena Baerbock).