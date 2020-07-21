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Фургал обратился к хабаровчанам 

Артём Кульша и ещё 46 29 минут назад
Фургал обратился к хабаровчанам после отставки
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Годы, проведенные Сергеем Фургалом на посту губернатора Хабаровского края, были прекрасны. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
9 июля, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву и заключен под стражу. Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в качестве губернатора Хабаровского края.
«Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами (жителями Хабаровского края. — Прим. ред.)!» — написал сегодня Фургал в инстаграме.
Он назвал Хабаровский край краем сильных духом людей и поблагодарил тех, кто был рядом с ним, поддерживал, спорил и критиковал. Также бывший губернатор отметил, что не успел сделать столько, сколь планировал, а лишь создал базу для того, чтобы система начала работать, и приступил к наведению порядка и стройкам.
Вчера Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева — депутата Государственной думы и ученика так называемой школы губернаторов — Программы развития кадрового управленческого резерва.
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Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , Госдума , Хабаровский Край
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