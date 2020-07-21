Фургал обратился к хабаровчанам после отставки

9 июля, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву и заключен под стражу. Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в качестве губернатора Хабаровского края.

«Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами (жителями Хабаровского края. — Прим. ред.)!» — написал сегодня Фургал в инстаграме.

Он назвал Хабаровский край краем сильных духом людей и поблагодарил тех, кто был рядом с ним, поддерживал, спорил и критиковал. Также бывший губернатор отметил, что не успел сделать столько, сколь планировал, а лишь создал базу для того, чтобы система начала работать, и приступил к наведению порядка и стройкам.