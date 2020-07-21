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«Встреча <…> возможна во время церемонии снятия там российского флага и поднятия украинского», — заявил Кулеба.

Он добавил, что россияне такую церемонию проводить не хотят.

«Более того, президент Путин (вчера) поехал в Крым с абсолютно другой целью — закладывать новые корабли для ЧФ РФ, демонстрируя тем самым дальнейшее укрепление военного присутствия на полуострове», — заключил дипломат.

Как сообщал «Рамблер», Путин 20 июля посетил церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи.

После визита президента в Крым в МИД Украины выразил протест Министерству иностранных дел России.