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Киев назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Крыму 

Мария Иванова и ещё 13 14 минут назад
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, если полуостров станет украинским. Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ».
«Встреча <…> возможна во время церемонии снятия там российского флага и поднятия украинского», — заявил Кулеба.
Он добавил, что россияне такую церемонию проводить не хотят.
«Более того, президент Путин (вчера) поехал в Крым с абсолютно другой целью — закладывать новые корабли для ЧФ РФ, демонстрируя тем самым дальнейшее укрепление военного присутствия на полуострове», — заключил дипломат.
Как сообщал «Рамблер», Путин 20 июля посетил церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи.
После визита президента в Крым в МИД Украины выразил протест Министерству иностранных дел России.
В мире , Армия , Видео , Войска , Политика , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД , Республика Крым
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