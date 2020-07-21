Египет идет на войну с Турцией

Египетская национальная армия с большой долей вероятности отправится в Ливию , где не исключены столкновения с турками, сообщает издание Haqqin. Вооруженные силы обеих стран будут бороться за порт Сирт, через который проходит две трети экспортных поставок ливийской нефти.

Недавно в парламенте Ливии прозвучали заявления о том, что стране необходима помощь египетской армии в отражении иностранной агрессии. Позже парламент Египта одобрил отправку солдат в соседнюю страну. В настоящее время ожидается официальное заявление египетского президента Абд аль-Фаттаха Ас-Сиси.

Аналитики не исключают, что если будет принято решение о египетском вторжении в Ливию, скорее всего возникнет напряженная ситуация в отношениях с Турцией, вплоть до боестолкновений. Дело в том, что сегодня за власть в стране борются две группировки: правительственная Ливийская национальная армия (ЛНА), которую поддерживает Египет, и повстанческое правительство национального согласия (ПНС) при поддержке Турции. По словам экспертов, в ближайшее время стороны будут бороться за порт Сирт.

«Тот, кто контролирует Сирт, тот контролирует две трети поставок ливийской нефти», — говорится в статье.

В настоящее время порт находится под контролем войск ЛНА, однако не исключено, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган захочет отвоевать город.