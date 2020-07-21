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СМИ: Египет готовится к войне с Турцией 

Павел Тиунов и ещё 1 35 минут назад
Египет идет на войну с Турцией
Фото: AP Photo, Amr Nabil
Египетская национальная армия с большой долей вероятности отправится в Ливию, где не исключены столкновения с турками, сообщает издание Haqqin. Вооруженные силы обеих стран будут бороться за порт Сирт, через который проходит две трети экспортных поставок ливийской нефти.
Недавно в парламенте Ливии прозвучали заявления о том, что стране необходима помощь египетской армии в отражении иностранной агрессии. Позже парламент Египта одобрил отправку солдат в соседнюю страну. В настоящее время ожидается официальное заявление египетского президента Абд аль-Фаттаха Ас-Сиси.
Аналитики не исключают, что если будет принято решение о египетском вторжении в Ливию, скорее всего возникнет напряженная ситуация в отношениях с Турцией, вплоть до боестолкновений. Дело в том, что сегодня за власть в стране борются две группировки: правительственная Ливийская национальная армия (ЛНА), которую поддерживает Египет, и повстанческое правительство национального согласия (ПНС) при поддержке Турции. По словам экспертов, в ближайшее время стороны будут бороться за порт Сирт.
«Тот, кто контролирует Сирт, тот контролирует две трети поставок ливийской нефти», — говорится в статье.
В настоящее время порт находится под контролем войск ЛНА, однако не исключено, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган захочет отвоевать город.
«Именно Эрдогану решать — увидим ли мы очередную фазу стабилизации ливийского конфликта, или же желание Анкары получить Сирт и нефть Киренаики пересилит инстинкт самосохранения и приведет к новой войне в регионе», — резюмирует автор.
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В мире , Статьи , Гражданская война , Реджеп Эрдоган , Ливия , Турция
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