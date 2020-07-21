В украинском городе Луцк неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса сообщением «Берестечко — Красиловка», сообщает Gazeta.ua. Отмечается, что преступник вооружен и угрожает устроить взрыв в еще одно людном месте.

По данным издания «Конкурент», утром на Театральной площади города были слышны выстрелы. Позже очевидцы заметили стоящий на обочине пассажирский автобус сообщением «Берестечко — Красиловка» с выбитыми стеклами. Вскоре саму площадь и прилегающие к ней улицы были перекрыты правоохранителями.

В местной полиции журналистам заявили, что автобус захватил неизвестный мужчина. Он хорошо вооружён: при себе у него имеется стрелковое оружие и гранаты. Также террорист заявил, что автобус заминирован. Еще одно взрывное устройство, по его словам, заложено в людном месте города. Бомба, уверяет он, сдетонирует, если полицейские попытаются пойти на штурм.

Руководитель Главного управления нацполиции в Волынской области Юрий Крошко отметил, что злоумышленник выдвинул свои требования посредством постов в Twitter.

«Понятных требований не освещено, просто общие фразы, общее недовольство системой. Не указывает какой», — заявил правоохранитель.

В настоящий момент полицейские пытаются связаться с мужчиной, чтобы уточнить, чего он на самом деле хочет.