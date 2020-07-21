Умер Борис Давидян 

Лос-Анджелесе на 72 году жизни скончался певец в стиле шансон Бока (Борис Давидян), сообщает «Sputnik Армения». Смерть наступила в результате продолжительной болезни.

Новость о кончине популярного артиста подтвердили в соцсетях. В частности, на своей странице в Facebook о смерти Боки написал журналист Ваге Казарян. Он отметил, что о трагедии узнал от друзей, живущих в США. Певец, по его словам, в последнее время боролся с серьезным заболеванием легких, но победить недуг не смог.

О кончине артиста также написал певец Ара Мартиросян, проживающий в Лос-Анджелесе. Он назвал усопшего «дядей Бокой» и призвал всех почтить его память.

Борис Давидян обрел популярность благодаря альбому «Доля воровская», который был издан в 1972 году. Одноименная композиция сделал его известным и ввела его, по мнению критиков, в ранг «классика шансона».

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