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Умер Борис Давидян 

Павел Тиунов и ещё 5 24 минуты назад
Умер Борис Давидян
Фото: vestikavkaza.ru
В Лос-Анджелесе на 72 году жизни скончался певец в стиле шансон Бока (Борис Давидян), сообщает «Sputnik Армения». Смерть наступила в результате продолжительной болезни.
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Новость о кончине популярного артиста подтвердили в соцсетях. В частности, на своей странице в Facebook о смерти Боки написал журналист Ваге Казарян. Он отметил, что о трагедии узнал от друзей, живущих в США. Певец, по его словам, в последнее время боролся с серьезным заболеванием легких, но победить недуг не смог.
О кончине артиста также написал певец Ара Мартиросян, проживающий в Лос-Анджелесе. Он назвал усопшего «дядей Бокой» и призвал всех почтить его память.
Борис Давидян обрел популярность благодаря альбому «Доля воровская», который был издан в 1972 году. Одноименная композиция сделал его известным и ввела его, по мнению критиков, в ранг «классика шансона».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о смерти композитора Евгений Родыгин, который написал песню «Ой, рябина кудрявая». Деятель культуры скончался на 96 году жизни.
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В мире , Александр Беляев , ИА Sputnik , Лос-Анджелес
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