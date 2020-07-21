«Есть два пути»

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«Мы переболеем, и он перезаточится, и, в конце концов, мы друг с другом сживемся, и он будет фоном — прибавится очередное сезонное заболевание», — приводит РИА «Новости» слова ученого. Никифоров отмечает, что если коронавирус приобретет характер гриппа, то будет серьезным заболеванием, но к лету и оно станет проходить.

Комментируя вторую волну COVID, спикер отметил, что осенью не будет серьезной вспышки заболеваемости. Никифоров подчеркнул, что инфекционные болезни не грозят человечеству вымиранием, уточняет «Национальная служба новостей».