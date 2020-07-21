Юрий Антонов экстренно госпитализирован 

Автор и исполнитель популярных песен Юрий Антонов госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает РЕН ТВ. Артиста срочно увезли на операцию.

По данным журналистов, экстренная госпитализация связана с проблемами музыканта с ногой. Было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве. Отмечается, что операция прошла успешно. В настоящее время Антонова уже перевели в стационар.

Юрию Антонову 75 лет. В 1997 году ему было присуждено звание Народного артиста России. Певец и композитор является автором таких хитов как «От печали до радости», «Мое богатство», «Золотая лестница», «Анастасия», «Крыша дома твоего» и других.