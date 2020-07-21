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Юрий Антонов экстренно госпитализирован 

Павел Тиунов и ещё 11 31 минуту назад
Автор и исполнитель популярных песен Юрий Антонов госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает РЕН ТВ. Артиста срочно увезли на операцию.
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По данным журналистов, экстренная госпитализация связана с проблемами музыканта с ногой. Было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве. Отмечается, что операция прошла успешно. В настоящее время Антонова уже перевели в стационар.
Юрию Антонову 75 лет. В 1997 году ему было присуждено звание Народного артиста России. Певец и композитор является автором таких хитов как «От печали до радости», «Мое богатство», «Золотая лестница», «Анастасия», «Крыша дома твоего» и других.
В январе, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram оценили внешний вид Юрия Антонова, снимок с которым на своей странице выложил музыкант и предприниматель Андрей Ковалев. Поклонники отметили, что артист «сильно сдал» и «постарел».
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Юрий Антонов , Андрей Ковалев , РЕН ТВ
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