Государственная дума приняла законопроект о предоставлении россиянам старше 40 лет ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
«Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — отмечается в документе.
При этом работников обязали предоставлять справки из поликлиники о том, что действительно в этот день посещали врачей.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин отметил важность диспансеризации и подчеркнул, что она «должна быть реальной».