Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам предоставят еще один выходной 

Алиса Селезнёва 26 минут назад
Государственная дума приняла законопроект о предоставлении россиянам старше 40 лет ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
«Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — отмечается в документе.
При этом работников обязали предоставлять справки из поликлиники о том, что действительно в этот день посещали врачей.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин отметил важность диспансеризации и подчеркнул, что она «должна быть реальной».
Общество , Видео , Владимир Путин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
00:26
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
СМИ: у станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв
00:11
СМИ: у станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение