Пока вы не уснули: Кремль заговорил об открытии границ 

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В Москве задержан советник Рогозина
Советник генерального директора российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Иван Сафронов задержан.
"В России вспышка закончилась, можем спать спокойно"
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что вспышка нового коронавируса в России завершилась. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Отец Сафронова погиб при странных обстоятельствах
Отец советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста Ивана Сафронова, задержанного сегодня по делу о госизмене, погиб при загадочных обстоятельствах 13 лет назад.
Кремль рассказал об открытии границ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «неясными» перспективы открытия границ с другими странами. Об этом сообщает РИА Новости.
С-400 испытали на американских самолетах
Турция провела испытания российской системы ПВО С-400 «Триумф» на американских истребителях. Об этом пишет издание Fighter Jets World.
Кремль прокомментировал задержание помощника Рогозина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста Ивана Сафронова не связано с журналистской деятельностью.
"Россия отрежет часть Украины для Крыма"
Капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко заявил, что военный конфликт с Россией, которого ждут ВМС Украины, был бы «абсолютно бессмысленным».
Умер Валентин Власов
Бывшие коллеги Власова рассказали изданию, что он умер в ночь на 5 июля в Москве в результате продолжительной болезни в возрасте 73 лет.
«Началась игра за условный срок для Ефремова»
Представляющей интересы семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым адвокат Александр Добровинский высказал мнение, что защита попытается добиться условного срока для актера.
РФ взяла под охрану «любимого командира Путина»
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Рядом с командиром 25-й дивизии сирийской армии Сухелем Аль-Хасаном во время его поездки в Ракку заметили российского военного.