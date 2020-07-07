Умер Валентин Власов 

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Дипломат Валентин Власов скончался. Об этом сообщает издание Regnum.

Бывшие коллеги Власова рассказали изданию, что он умер в ночь на 5 июля в Москве в результате продолжительной болезни в возрасте 73 лет.

В 1993-1994 годах, как сообщал «Рамблер», Власов был мэром Архангельска, в 1996-м — исполняющим обязанности губернатора Архангельской области, в 1999-м — исполняющим обязанности главы Карачаево-Черкессии, в 1999-2002 годах — заместителем председателя Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) России, в 2002-2006 годах — послом России на Мальте, в 2006-2012 годах — послом России в Киргизии.

29 июня в возрасте 94 лет умер конструктор ракетных двигателей Анатолий Дарон. Его смерть наступила в результате обострения сердечно-почечной недостаточности.