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Умер Валентин Власов 

Артём Кульша 44 минуты назад
Умер Валентин Власов
Фото: ТАСС
Дипломат Валентин Власов скончался. Об этом сообщает издание Regnum.
Бывшие коллеги Власова рассказали изданию, что он умер в ночь на 5 июля в Москве в результате продолжительной болезни в возрасте 73 лет.
В 1993-1994 годах, как сообщал «Рамблер», Власов был мэром Архангельска, в 1996-м — исполняющим обязанности губернатора Архангельской области, в 1999-м — исполняющим обязанности главы Карачаево-Черкессии, в 1999-2002 годах — заместителем председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, в 2002-2006 годах — послом России на Мальте, в 2006-2012 годах — послом России в Киргизии.
22 июня в возрасте 62 лет скончался экс-советник губернатора Московской области, бывший член Совета Федерации России, председатель коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и президент общественного фонда «Правовое государство» Евгений Тарло.
29 июня в возрасте 94 лет умер конструктор ракетных двигателей Анатолий Дарон. Его смерть наступила в результате обострения сердечно-почечной недостаточности.
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Политика , Евгений Тарло , Совет Федерации , Центризбирком России
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