«В России вспышка закончилась, можем спать спокойно» 

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что вспышка нового коронавируса в России завершилась. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Малышевой, «абсолютно все» специалисты пришли к выводу, что новый коронавирус — слабый. При обычной простуде один больной заражает одного-двух человек, отметила врач.

«В начале вспышки мы думали, что один больной коронавирусом заражает трех человек, сегодня мы можем сказать, что он тоже заражает одного-двух человек», — подчеркнула она.

Малышева отметила, что при риновирусах один больной заражает до шести человек, а при кори — до 16 человек. Также она показала график соотношения количества проведенных в России тестов к смертности от коронавируса в стране.

«Тестов всё больше, а смертность остается на том же уровне, то есть реально она снижается. И уже снизилась радикально», — заявила Малышева.

На другой ее таблице сопоставлено количество проведенных тестов к числу инфицированных.

«Тестов всё больше, а инфицированных всё меньше. Это тоже говорит о том, что, конечно, в России вспышка закончилась, мы вышли из нее и можем спать спокойно, сто процентов», — заключила Малышева.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 368, до 694 230 человек в 85 регионах, 463 880 из них уже выздоровели, 10 494 скончались. Накануне был зафиксирован прирост в 6 611 человек, за день до этого — 6 736, еще днем ранее — 6 632.